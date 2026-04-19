Achille Lauro si concentra su tre nuovi brani, senza sentirsi costretto a dimostrare altro. Ora lavora su ciò che ha già creato, senza l’obbligo di rincorrere nuove vette. La sua attenzione si rivolge alla produzione musicale, mantenendo un approccio coerente con quanto ha già portato avanti in passato. La sua strategia sembra puntare a consolidare la sua presenza nel panorama musicale senza grandi scossoni.

. A distanza di un anno esatto dall’album Comuni Mortali, torna con Comuni Immortali: tre brani in più che si aggiungono al disco e che non sono nuovo inizio, né la chiusura del capitolo. Lauro resta dentro quello che ha già costruito e lo spinge più avanti.Nel frattempo, oltre 500 mila biglietti venduti fino a ora, stadi sold out (San Siro e Olimpico) per il 2026 e altri già annunciati per il 2027. E l’uscita dalla giuria di X Factor dopo due anni, nel momento giusto. Perché non si può fare tutto, perché bisogna sapere scegliere. Sempre in questo 2026 c’è stato il ritorno a Sanremo, un luogo che per lui resta sacro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Lauro fa tutto giusto

Sanremo 2026 - Achille Lauro canta Perdutamente

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