Accoltellamento nel parcheggio | la vittima è proprio il calciatore italiano

Una normale serata si è trasformata in una scena di violenza nel parcheggio di una zona centrale. La vittima è un calciatore italiano, coinvolto in un episodio di accoltellamento. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con una discussione tra alcune persone, che sarebbe poi degenerata. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Doveva essere solo la coda di una serata qualunque: due chiacchiere, risate, il rientro a casa con l’auto presa in un parcheggio vicino al centro. E invece, in pochi minuti, tutto si è trasformato in qualcosa che nessuno riesce ancora a spiegarsi. Una discussione, il buio, il panico. E una città che oggi si ritrova a fare i conti con una ferita che brucia. Perché quando la violenza esplode in un luogo “normale”, uno di quelli che attraversiamo distratti mille volte, lascia addosso una domanda che resta sospesa: com’è possibile arrivare a tanto, così in fretta? Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2026, a Pavia, quel confine si è spezzato nel modo più tragico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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