A Palermo è in corso una mostra dedicata a Erio Carnevali, artista modenese noto per la sua tecnica della pittura in polvere. In questa esposizione, Carnevali presenta una versione aggiornata di una delle sue opere più significative, quella appartenente al ciclo della pittura di polvere. La mostra ripercorre alcuni momenti fondamentali della sua produzione artistica, enfatizzando il suo continuo tentativo di rinnovarsi attraverso questa tecnica.

Erio Carnevali riscrive sé stesso. L’artista modenese ripropone, aggiornandolo, il ciclo della ’pittura di polvere’, una delle fasi migliori della sua produzione. L’occasione è una mostra a Palermo curata dal Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, con dodici grandi opere collocate fino al 21 aprile in una sede prestigiosa, la Cappella dell’Incoronata, gioiello di architettura medievale a pochi passi dalla Cattedrale. L’esposizione ha riscosso molto interesse fin dal giorno dell’inaugurazione, qualche settimana fa, quando c’è stato anche un curioso fuori programma: una decina di turisti modenesi in visita nel capoluogo siciliano, incuriositi dalla locandina, hanno chiesto se a esporre fosse proprio l’autore del ’Grappolo’, la grande scultura che dà nome alla rotonda di via Vignolese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Palermo la ’pittura in polvere’ di Carnevali

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