Richiamo di latte Nestlè in polvere coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere | in tutto sono 25
Nestlé ha annunciato un nuovo richiamo di latte in polvere, questa volta coinvolgendo un altro lotto di Nidina Optipro 1. In totale, sono 25 i lotti sotto osservazione a causa di possibili tracce di cereulide, una tossina che può essere presente nel prodotto. La società invita i consumatori a verificare se il loro confezionamento rientra nel richiamo e a non consumare il prodotto se risulta tra quelli interessati.
Il richiamo di latte Nestlè è stato esteso anche a un altro lotto di Nidina Optipro 1, in polvere. Nello specifico si tratta di un prodotto idoneo per i neonati che non sono allattati al seno. Il richiamo precauzionale è avvenuto per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbero esserci la presenza di cereulide. Nelle settimane scorse erano già stati richiamati 24 lotti di prodotti diversi, sempre a marchio Nestlè. Il lotto richiamato da Nestlè Nestlè, attraverso un comunicato stampa, lunedì 2 febbraio ha reso noto di aver richiamato il lotto 53410346AG contenente confezioni multiple (da 6) di Nidina Optipro 1, dal peso di 800 grammi l’una. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Nestlè ritira due lotti di latte in polvere per lattanti Nidina Optipro 1. “Rischio di contaminazione col Batterio cereus”
Nestlé ha annunciato il ritiro di due lotti di Nidina Optipro 1, latte in polvere per lattanti, a causa del rischio di contaminazione da batterio cereus.
Richiamo latte in polvere Nestlé per rischio microbiologico, due lotti coinvolti
Nestlé ha annunciato il richiamo di due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotti nei Paesi Bassi, a causa di un potenziale rischio microbiologico.
Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25Altro richiamo di latte da parte di Nestlè: questa volta si tratta di un lotto di Nidina Optipro 1, per possibile presenza di cereulide ... virgilio.it
Latte per neonati contaminato: richiamo in Italia per un marchio leaderIn Francia aperte due indagini dopo la morte di due neonati. Ma le autorità precisano: 'Nessun nesso causale accertato' ... notizie.tiscali.it
