Nestlé ha annunciato un nuovo richiamo di latte in polvere, questa volta coinvolgendo un altro lotto di Nidina Optipro 1. In totale, sono 25 i lotti sotto osservazione a causa di possibili tracce di cereulide, una tossina che può essere presente nel prodotto. La società invita i consumatori a verificare se il loro confezionamento rientra nel richiamo e a non consumare il prodotto se risulta tra quelli interessati.

Il richiamo di latte Nestlè è stato esteso anche a un altro lotto di Nidina Optipro 1, in polvere. Nello specifico si tratta di un prodotto idoneo per i neonati che non sono allattati al seno. Il richiamo precauzionale è avvenuto per una potenziale contaminazione microbiologica: in alcune confezioni potrebbero esserci la presenza di cereulide. Nelle settimane scorse erano già stati richiamati 24 lotti di prodotti diversi, sempre a marchio Nestlè. Il lotto richiamato da Nestlè Nestlè, attraverso un comunicato stampa, lunedì 2 febbraio ha reso noto di aver richiamato il lotto 53410346AG contenente confezioni multiple (da 6) di Nidina Optipro 1, dal peso di 800 grammi l’una. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25

Nestlé ha annunciato il ritiro di due lotti di Nidina Optipro 1, latte in polvere per lattanti, a causa del rischio di contaminazione da batterio cereus.

Nestlé ha annunciato il richiamo di due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotti nei Paesi Bassi, a causa di un potenziale rischio microbiologico.

Richiamo di latte Nestlè in polvere, coinvolto un altro lotto di Nidina Optipro 1 in polvere: in tutto sono 25Altro richiamo di latte da parte di Nestlè: questa volta si tratta di un lotto di Nidina Optipro 1, per possibile presenza di cereulide ... virgilio.it

Latte per neonati contaminato: richiamo in Italia per un marchio leaderIn Francia aperte due indagini dopo la morte di due neonati. Ma le autorità precisano: 'Nessun nesso causale accertato' ... notizie.tiscali.it

