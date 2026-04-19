A Manfredonia le Olimpiadi di Pronto Soccorso

A Manfredonia si svolgono le Olimpiadi di Pronto Soccorso, un evento di grande rilevanza regionale. Mentre in provincia si registrano tensioni legate alla politica, la città mantiene un atteggiamento di normalità. La manifestazione coinvolge diverse squadre e professionisti del settore sanitario, offrendo un’occasione di confronto e formazione sul territorio. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa che si svolge in un clima di calma e partecipazione.

Come è bella Manfredonia.Da una parte la frenesia politica che in queste ore coinvolge l’intera provincia, dall’altra la serenità di una città che continua a vivere proponendo un evento di grandissima rilevanza a livello regionale. La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Puglia ha scelto proprio Manfredonia per ospitare la 4ª edizione delle Olimpiadi di. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A Manfredonia le Olimpiadi di Pronto Soccorso Notizie correlate Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... Manfredonia, il bambino di 2 anni arrivato in arresto cardio-respiratorio al Pronto Soccorso. Attesa autopsia salmaManfredonia, il bambino di 2 anni arrivato in arresto cardio-respiratorio al Pronto Soccorso. Panoramica sull’argomento Si parla di: Potenza sfida tra studenti | partono le Olimpiadi del primo soccorso. Milano sogna le Olimpiadi estive: Lombardia, Liguria e Piemonte pronte a presentare una candidatura unitariaMilano punta al clamoroso bis e lancia la candidatura per i Giochi estivi insieme a Torino e Genova, puntando tutto su un modello sostenibile ... milanotoday.it Olimpiadi in Liguria, ecco le possibili discipline e i luoghi papabili, tra scenari naturali e impianti ad hocGenova, Milano, Torino: il modello diffuso di Milano-Cortina ha ispirato la candidatura ai Giochi estivi del 2036 (o del 2040?). Ma quali sport potrebbe ... ilsecoloxix.it