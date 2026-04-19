Un nuovo scanner 3D è disponibile sul mercato a un prezzo di circa 306 euro, rivolto a utenti principianti e maker. Si tratta di un dispositivo che permette di acquisire modelli tridimensionali con facilità. L’articolo include un avviso di affiliazione, indicando che potrebbero esserci commissioni derivanti da acquisti attraverso i link forniti, senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Scansione multispettrale: precisione 0,05mm o marketing?. Quando si analizzano le specifiche tecniche di uno scanner entry-level come il 3DMakerpro Mole, è fondamentale distinguere tra i parametri di precisione e quelli di risoluzione. Il produttore indica una precisione di 0,05 mm, un dato che deve essere contestualizzato rispetto alla risoluzione dichiarata di 0,1 mm. In ambito tecnico, la risoluzione definisce la capacità del sensore di distinguere due punti distinti, mentre la precisione indica quanto il risultato finale sia vicino al valore reale dell’oggetto scansionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 3DMakerpro Mole: Scanner 3D da 306€ per principianti e maker

Notizie correlate

Leggi anche: 3dmakerpro (eu) 3dmakerpro Whale 3D Scanner: Verdetto Finale

Leggi anche: 3dmakerpro (eu) 3dmakerpro Whale 3D Scanner: Qualità e pr…

Aggiornamenti e dibattiti

3DMakerPro Mole 3D Scanner review: Great accuracy, even better tracking3DMakerpro has an incredibly strong range of scanners, and the Mole sits firmly in the middle with a great price point and a fantastic set of features. The single-frame accuracy of 0.05mm is more than ... yahoo.com

3DMakerpro Debuts at CES 2024 with Array of Consumer-grade 3D ScannersLAS VEGAS, Jan. 12, 2024 /PRNewswire/ -- 3DMakerpro, a pioneer in consumer-friendly 3D scanning technology, has made its debut at the Consumer Electronics Show (CES) 2024 in Las Vegas from January 9 ... finance.yahoo.com