Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) Healthcare e Afea parteciperanno a Exposanità 2026, l’evento che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile. La manifestazione riunisce aziende e operatori del settore sanitario e si concentra sulle soluzioni digitali per la gestione ospedaliera. Durante la fiera saranno presentate innovazioni e servizi rivolti alla digitalizzazione delle strutture sanitarie.

Zucchetti Centro Sistemi- ZCS Healthcare e Afea a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. Si presenteranno per la prima volta insieme dopo il percorso di collaborazione avviato nell’ultimo anno. L’ingresso del Gruppo ZCS nella compagine societaria di Afea ha infatti rafforzato il rapporto tra le due realtà, aprendo la strada a un lavoro sempre più integrato. La partecipazione alla fiera sarà l’occasione per raccontare al pubblico e agli operatori del settore i primi risultati concreti di questa collaborazione, con l’obiettivo di offrire strumenti e soluzioni capaci di migliorare l’organizzazione e la gestione della sanità digitale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zcs e la gestione digitale nella sanità

Notizie correlate

Sanità digitale, al Meyer attivo il progetto ‘StomyCraft’: gamification per la gestione della stomia pediatricaInnovazione in corsia: software ludico insegna ai piccoli degenti come curare il proprio corpo.

Kiranet guida l’innovazione nella sanità digitale: in Campania tre progetti per la medicina del futuroIn Campania stanno prendendo forma tre progetti innovativi nel campo della salute digitale, sviluppati grazie al supporto di risorse pubbliche...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Zcs e la gestione digitale nella sanità; ZCS Azzurro Power Mini: la nuova soluzione BESS scalabile per il mercato C&I; Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026; Sanità digitale, alleanza tra Zucchetti Centro Sistemi e Afea: innovazione e dati al centro di Exposanità 2026.

Zcs e la gestione digitale nella sanitàZucchetti Centro Sistemi- ZCS Healthcare e Afea a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. Si presenteranno per la prima volta insieme dopo il percorso di collaborazione avviato ... lanazione.it

Zcs Azzurro a Key 2026, 10 anni di evoluzione e visione per transizione energeticaRoma, 5 mar. (Adnkronos) - Zcs Azzurro è presente a Key – The Energy Transition Expo 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore delle energie rinnovabili, in programma a Rimini dal 4 ... iltempo.it

Buongiorno, ho un problema con l'applicazione di un impianto Azzurro zcs, non mi riconosce il seriale dell'inverter. È capitato ad altri Grazie - facebook.com facebook