Yokohama Geolandar G015 | Guida acquisto e test su strada

In questo articolo vengono presentate le caratteristiche della gomma Yokohama Geolandar G015, con una guida all'acquisto e un test su strada. Si spiega come scegliere questa tipologia di pneumatico e si condividono i risultati delle prove effettuate durante la prova su strada. È presente una nota per chiarire che il testo include link di affiliazione, e che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il 20° anniversario della leggenda: perché scegliere il G015?. Quando si parla di pneumatici per SUV e crossover che devono affrontare scenari diversi, la linea Geolandar rappresenta un punto di riferimento storico. Il modello G015 celebra un traguardo significativo: il 20° anniversario del prodotto GEOLANDAR, consolidandosi come il miglior pneumatico All-Terrain dell’intera gamma del marchio. Questa evoluzione non è casuale, ma nasce dalla necessità di offrire un compromesso tecnico tra le diverse esigenze di guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yokohama Geolandar G015: Guida acquisto e test su strada Yokohama Geolander 265/65 R17 Tyre Size Upgrade For Scorpio Classic S11 Review With Price And Drive Notizie correlate Leggi anche: Yokohama BluEarth-ES: guida acquisto e test su strada Leggi anche: Antares Grip 20: Guida all’acquisto e test su strada Panoramica sull’argomento Yokohama Geolandar: nuovi pneumatici AllTerrain per Suv e 4×4In un panorama sempre più variegato di auto multiuso ed adatte a varie tipologia di strade, il mercato di pneumatici ha bisogno di adeguarsi per offrire prestazioni e (soprattutto) sicurezza costanti ... sicurauto.it Yokohama lancia Geolandar A/T4, nuovo pneumatico fuoristrada per SUV e pick-upDopo aver dato un’anteprima in Svezia, Yokohama ha presentato ufficialmente il nuovo Geolandar A/T4, un pneumatico fuoristrada con un design aggressivo che migliora la sensazione di guida offroad. pneusnews.it