Le compagnie aeree hanno aumentato i costi dei servizi accessori, come il bagaglio, a causa dell'incremento dei prezzi del carburante aeronautico. Questa variazione è legata ai recenti conflitti nella regione del Medio Oriente e tra Iran e altri Paesi. Le modifiche si riflettono sui prezzi finali dei voli, con un incremento dei costi per i passeggeri che desiderano imbarcare bagagli registrati.

Le compagnie aeree stanno alzando i prezzi dei servizi accessori, in particolare per i bagagli, a causa del forte rincaro del carburante aeronautico generato dai conflitti tra Iran e Medio Oriente. Questa strategia mira a compensare l’aumento dei costi operativi senza incrementare eccessivamente il costo base dei biglietti. Il fenomeno ha radici nelle tensioni geopolitiche che hanno reso più costoso e scarso il jet fuel. Per non far esplodere i prezzi delle tariffe d’ingresso, i vettori spostano l’onere economico sulle prestazioni aggiuntive, rendendo il trasporto delle valigie un costo sempre più incisivo per il passeggero. La reazione del mercato nordamericano e le nuove tariffe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli: bagagli più cari per coprire il costo del carburante

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Con la crisi energetica aumentano le incertezze sui voli. Aumentano gli aeroporti italiani in cui scarseggia il carburante avio. L'ultimo, in ordine di tempo, lo scalo di Brindisi. Il gestore minimizza. Servizio di Simone Zazzera #GR1 x.com