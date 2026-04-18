Visita istituzionale al drop-in della Sacca | l' Ausl difende i risultati il quartiere chiede sicurezza

Questa mattina, una delegazione di consiglieri comunali di Modena ha visitato il drop-in della Sacca, un servizio dell’Azienda USL dedicato alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze. La visita è stata accompagnata dalla presenza della vicesindaca e di altri assessori. Durante l’incontro, l’azienda sanitaria ha difeso i risultati ottenuti, mentre il quartiere ha espresso richieste di maggiore sicurezza e attenzione.

Si è svolta questa mattina, sabato 18 aprile, la visita di una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ai servizi territoriali dedicati alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Modena, insieme alla vicesindaca e assessora alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Drop-in e aumento dell'insicurezza alla Sacca, interrogazione in Consiglio"Chiedo chiarezza sulla situazione del centro Drop-in di via Benassi a fronte dell'aumento dell'insicurezza nella zona. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Visita istituzionale al cantiere dell'ospedale Felettino, Bucci: È una delle opere più importanti per la Lig…; Degrado Drop-In: il Comune corre ai ripari e invita i consiglieri a visitarlo. L’assessore dell’Industria Emanuele Cani in visita istituzionale al Cacip e nelle imprese di Macchiareddu: Rilanciamo le aree industriali con nuove infrastrutture e un ...Cagliari, 5 novembre 2025 - L’intento dell’assessorato dell’Industria è quello di rilanciare le aree industriali della Sardegna stanziando risorse per realizzare nuove infrastrutture e costruendo un ... regione.sardegna.it