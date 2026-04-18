La Virtus Bologna si prepara a sfidare la squadra di Tortona in una partita valida per il campionato nazionale. L'incontro si svolgerà nelle prossime settimane presso il palazzetto di Tortona, con orario ancora da confermare. La squadra bolognese cerca di mantenere il primato in classifica, dopo aver concluso recentemente la stagione di Eurolega. I tifosi attendono con interesse questa sfida, che potrebbe influenzare la posizione in classifica.

Bologna, 18 aprile 2026 - Adesso testa solo al campionato. Chiusa la stagione di Eurolega con la vittoria, che fa morale più che classifica con il Maccabi Tel Aviv, la Virtus Olidata si rituffa nella serie A con gli ultimi 4 appuntamenti di stagione regolare che ancora mancano al termine del campionato. In attesa dei playoff la Virtus deve difendere il primato in classifica in primis da Brescia, ma anche da Milano e Venezia. La sfida di domani palla a due alle 16 alla Nova Arena di Tortona con la Bertram Derthona diventa decisiva nel cammino dei bianconeri Virtus ancora priva di Alessandro Pajola out per una lesione al menisco del ginocchio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus a Tortona per tenere il primato: quando e dove vedere la partita

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