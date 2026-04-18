Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 18 aprile 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'informazione è stata fornita dal servizio Astral Infomobilità, gestito dalla regione, che monitora e comunica condizioni del traffico e possibili disagi in tempo reale. La comunicazione riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali criticità che potrebbero interessare gli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta tra le uscite e l'ardeatina in carreggiata interna in via Cassia rallentamenti tra la storta e la Giustiniana direzione trionfale in via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nei due sensi di marcia in via Prenestina rallentamenti e code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Casilina traffico rallentato a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio finalmente in via Appia nei centri abitati di Genzano...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook