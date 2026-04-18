Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 18 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio ha segnalato vari aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma. Sono stati rilevati diversi disagi e rallentamenti lungo le principali vie della città, con conseguenti variazioni nelle condizioni del traffico. Le informazioni sono state trasmesse attraverso il sistema di ascolto dedicato, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta tra le uscite e l'ardeatina in carreggiata interna in via Cassia rallentamenti tra la storta e la Giustiniana direzione trionfale in via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nei due sensi di marcia in via Prenestina rallentamenti e code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Casilina traffico rallentato a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio finalmente in via Appia nei centri abitati di Genzano...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook