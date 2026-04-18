Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 18 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali criticità o variazioni del traffico, rivolgendosi ai pendolari e agli automobilisti che si spostano nel territorio. La comunicazione mira a mantenere aggiornate le persone sulle condizioni della rete stradale e dei mezzi di trasporto.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio in provincia di Roma si rallenta sulla Statale Appia in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in provincia di Frosinone a Fiuggi si rallenta sulla principale strada 155 di Fiuggi tra via Gorizia e Piazza spada nei due sensi di marcia in provincia di Latina rallentamenti in via dei Monti Lepini a Borgo San Michele altezza strada capograssa nelle elezioni in provincia di Rieti si rallenta sulla strada regionale di Morro...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord code altezza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook