Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. In questa giornata del 18 aprile 2026 alle ore 13:25, viene fornito l'aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio si concentra sulle condizioni del traffico, con eventuali segnalazioni di incidenti o rallentamenti lungo le principali arterie della regione. I dettagli sono aggiornati in tempo reale e disponibili per tutti gli utenti che si muovono in queste aree.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la via del mare è più avanti tra la p e la diramazione Roma Sud in interna sempre così a tratti tra le uscite diramazione Roma sud e ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo auto in coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro mentre nel senso opposto si sta in coda tra Togliatti e Tor Cervara il quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo con veicolo in panne provoca code tra via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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