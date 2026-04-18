Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 18 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni delle strade e eventuali interventi in corso. L'informazione si rivolge agli utenti della strada e si presenta come un aggiornamento rapido e diretto sulla situazione attuale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano La 1 Napoli risolto l'incidente avvenuto al km 638 codici smaltimento tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma sempre sulla uno rimosso anche il veicolo in fiamme al km 580 circa traffico regolare tra Valmontone San Cesareo nella medesima direzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna un veicolo in panne provoca code a tratti e tra le uscite Cassia Veientana e Salaria sempre in interna ma per i corsi procede a rilento tra Laurentina e la Pontina in esterna rallentamenti tra la via del mare e la...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in corso i rientri da fine settimana... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook