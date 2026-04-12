Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 12 aprile 2026, Astral ha aggiornato le informazioni sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce dati in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e agli eventuali disagi. La piattaforma permette di monitorare gli spostamenti e di ricevere notizie aggiornate sulle vie di circolazione, contribuendo a gestire meglio il traffico locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in corso i rientri da fine settimana sulle principali arterie in direzione della città iniziamo dal diramazione Roma Sud dove si procede a rilento tra Torrenova il raccordo sempre Verso il raccordo rallentamenti sull'Aurelia tra Torre in Pietra e Malagrotta e sulla Roma Fiumicino qui a partire da Ponte Galeria su questo tratto traffico dovuto anche ai rientri dall'evento Romics che si svolgerà fino alle 19 presso la nuova fiera di Roma e ci spostiamo proprio sul raccordo dove abbiamo coda in realtà interna tra le uscite Cassia bis.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 18:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta...