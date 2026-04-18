Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 18 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio. La redazione ha fornito le ultime informazioni sul traffico e le condizioni delle strade, per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti. L’annuncio è stato trasmesso attraverso i canali di comunicazione di Astral, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la Roma Napoli qui un incidente al km 638 provoca code tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma sempre sulla 1 stavolta per un veicolo in fiamme ti sta in coda tra Valmontone San Cesareo verso Roma lo stesso tratto code per curiosi in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente avvenuto in precedenza in carreggiata esterna traffico regolare all'altezza del Bivio per la Roma Fiumicino mentre Siete in coda tra la Casilina e l'acqua è a causa di un incidente code tra la centrale del latte...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook