Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 18 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio include informazioni sul traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali strade della regione, offrendo ai pendolari dati in tempo reale per pianificare gli spostamenti. La comunicazione viene trasmessa quotidianamente per mantenere gli utenti informati sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la circolazione risulta scorrevole priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale diamo uno sguardo al trasporto pubblico e la giornata di oggi per lavori di rinnovo dell'infrastruttura della la circolazione è sospesa parzialmente nella tratta giardinetti Pantano In entrambe le direzioni il servizio Sara garantito dalla linea bus mc9 mentre rimane regolare nella tratta Colosseo giardino maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito o app alla pagina dedicata infine...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook