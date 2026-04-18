Via Portone da scoprire La mia una caccia al tesoro

È stato presentato un nuovo documentario intitolato ‘Via Portone museo a cielo aperto’, realizzato dall’associazione Dis-ordine. La regista e videomaker, nota anche per aver diretto cortometraggi come ‘Finis Mundi’ e ‘Costruttori del Passato’, ha scelto di esplorare questa via come una vera e propria caccia al tesoro urbana. Il progetto mette in luce dettagli e aspetti meno noti di un quartiere, trasformando l’area in un museo a cielo aperto.

Si intitola ‘Via Portone museo a cielo aperto’, il documentario realizzato per l’associazione Dis-ordine da Manuela Vallicelli con esperienza, non solo come pittrice, ma anche come videomaker per cortometraggi quali ‘Finis Mundi’ dedicato a Jorge Luis Borges, ‘Costruttori del Passato. Ravenna’ e ‘Suor Beatrice Alighieri, figlia di Dante’. Il video della durata di 45 minuti sarà presentato in anteprima alle 16 di oggi alla sala multimediale degli Antichi Chiostri di Ravenna. "L’estate scorsa, quando il presidente dell’associazione Marcello Landi è venuto a visitare il mio studio per propormi una personale nella loro galleria. Poi, durante la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via Portone da scoprire. La mia una caccia al tesoro" Il Medico della Mutua: L'Esilarante e Cinico Capolavoro di Alberto Sordi in 4K Multi subs Notizie correlate Prenotare una visita medica in Trentino? "È diventata una caccia al tesoro"Prenotare una visita o un esame in Trentino? Una vera impresa, a meno che non si sia dotati di pazienza e perseveranza. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Via Portone da scoprire. La mia una caccia al tesoro; Un documentario su Via Portone Museo a Cielo Aperto; Un documentario per raccontare la via dedicata ai mosaici contemporanei: un museo a cielo aperto; Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una chiesetta. Via Portone da scoprire. La mia una caccia al tesoroIl documentario sarà proiettato alle 16 agli Antichi Chiostri di Ravenna. L’autrice Manuela Vallicelli: Affascinata dalla bellezza del borgo. . ilrestodelcarlino.it EURO 190.000 CASA INDIPENDENTE (PORZIONE DEL PALAZZO GENTILE) VIA GENTILE (ZONA CENTRO STORICO) CON ACCESSO DA PORTONE INDIPENDENTE E CORTILE COMUNE 1° PIANO 3 VANI E ACCESSORI COMPOSTA DA INGRESSO, 3 - facebook.com facebook