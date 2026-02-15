Prenotare una visita medica in Trentino? È diventata una caccia al tesoro

Prenotare una visita medica in Trentino diventa spesso un’impresa difficile a causa delle lunghe liste d’attesa. Molti pazienti devono aspettare anche mesi prima di poter ricevere un appuntamento, complicando la gestione delle cure. La situazione si aggrava soprattutto nelle strutture pubbliche, dove i tempi di attesa sono più lunghi rispetto alle cliniche private. Per trovare un appuntamento, spesso bisogna chiamare ripetutamente e sperare in un colpo di fortuna.

Prenotare una visita o un esame in Trentino? Una vera impresa, a meno che non si sia dotati di pazienza e perseveranza. È quanto afferma lo Spi Cgil in merito al sistema di prenotazioni Trec. “Gli anziani ‘più tecnologici’ che vogliono prendere un appuntamento in autonomia usando l’app Trec e sono in possesso di una ricetta medica si trovano spesso di fronte il messaggio ‘nessuna disponibilità’. I più perseveranti non si arrendono e provano con il Cup telefonico ed ecco che scoprono che non ci sono liste aperte, ma se lo si desidera si può essere inseriti nella lista ‘limbo’, quella delle persone da richiamare non appena si aprono le disponibilità.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un'improvvisa svolta nel mondo del calcio: un noto centrocampista, famoso per le sue performance europee e in nazionale, è stato costretto al ritiro a soli 34 anni dopo essere svenuto durante una visita medica.

Nel 2026, il centro storico di Genova si trasforma in un luogo di scoperta e avventura, ispirato all’atmosfera magica di Hogwarts.

