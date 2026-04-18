Verissimo | tra sport grandi storie e il ritorno dei Cesaroni

Sabato 18 aprile, il palinsesto televisivo presenta due puntate di Verissimo condotte da Silvia Toffanin, con repliche anche domenica 19 aprile. La programmazione include interviste e approfondimenti su vari argomenti, tra cui sport, storie di personaggi noti e il ritorno della serie televisiva I Cesaroni. La trasmissione si inserisce nel quadro degli appuntamenti televisivi settimanali dedicati a intrattenimento e approfondimenti.

Il palinsesto televisivo di questo sabato 18 aprile vede Silvia Toffanin protagonista di un doppio appuntamento con Verissimo, che proseguirà anche nella giornata di domenica 19. La puntata odierna si preannuncia densa di testimonianze diverse, spaziando dai successi sportivi alle cronache giudiziarie, fino al racconto di storie personali toccanti e al ritorno di volti noti della fiction. Tra traguardi sportivi e riflessioni su giustizia e legami familiari. L’attenzione dello studio si concentrerà su diversi piani narrativi. Sul fronte dell’eccellenza atletica, Laura Pirovano sarà ospite per la sua prima intervista dopo aver conquistato la Coppa del mondo di discesa libera.🔗 Leggi su Ameve.eu

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