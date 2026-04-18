Verissimo sabato 18 aprile | gli ospiti e le interviste di oggi

Sabato 18 aprile, Silvia Toffanin torna in onda con un doppio appuntamento di Verissimo, trasmissione che andrà in onda anche domenica 19 aprile. La conduttrice sarà presente alla guida del programma, che prevede interviste e ospiti vari. La trasmissione si svolge durante il fine settimana e viene trasmessa in daytime. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle puntate è stato ancora comunicato.

(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, sabato 18 aprile, e domani, domenica 19, con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo. Ecco gli ospiti e le interviste del weeekend. Tra gli ospiti di oggi a Verissimo arrivano Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e nella nuova edizione della serie in onda su Canale 5 'I Cesaroni – Il ritorno'. Prima intervista in studio per la campionessa di sci Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera. Tra i protagonisti della puntata, anche Natasha Stefanenko, Laura Freddi con sua figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di 'Amici'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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