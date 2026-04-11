Verissimo oggi sabato 11 aprile | gli ospiti e le interviste
Oggi, sabato 11 aprile, torna in onda il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, che proporrà un doppio appuntamento. Nel corso della giornata, nel suo studio saranno presenti diversi ospiti pronti a partecipare a interviste inedite. La trasmissione continuerà anche domani, domenica 12 aprile, offrendo ulteriori interviste e approfondimenti con i protagonisti invitati.
(Adnkronos) – Torna Verissimo con un nuovo doppio appuntamento. Oggi, sabato 11 aprile, e domani, domenica 12 aprile, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio diversi ospiti per interviste inedite. A Verissimo Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de I Cesaroni – Il ritorno, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata, su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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