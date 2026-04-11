Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La trasmissione torna nel weekend con ospiti e anticipazioni sui temi trattati. La conduttrice accompagna gli spettatori attraverso interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, presentando un appuntamento fisso del palinsesto pomeridiano.

Torna il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 11 aprile 2026. Oggi, sabato 11 aprile 2026 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia a milioni di telespettatori con la prima puntata del weekend di Verissimo. Tra gli ospiti protagonisti al centro dello studio c’è Lucia Ocone, l’attrice che vedremo nella nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno” in partenza dal 13 aprile in prime tv su Canale 5.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 aprile 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori nel weekend di...