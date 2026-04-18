A Venezia il vecchio stadio Penzo vive un momento di grande fermento, con una tifoseria appassionata che riempie gli spalti nonostante i problemi di impianti sportivi. Nel 2027 è previsto l’inizio di un nuovo impianto, più moderno e funzionale, ma attualmente lo stadio conserva ancora il suo fascino storico grazie alle vittorie della squadra di calcio e basket. La struttura attuale continua a essere un punto di riferimento per gli sportivi locali.

Venezia è un paradosso. Una città che vive sull’acqua ha ben poco di lineare e di definito, a iniziare dai confini. Lo sport di vertice non fa eccezione. La squadra di calcio si chiama Venezia ma per i suoi tifosi è soprattutto l’Unione, a ricordo della fusione del 1987 tra la tradizione neroverde e quella arancione di Mestre. La squadra di basket, la Reyer, è l’essenza dell’orgoglio lagunare ma da trentacinque anni ha trovato casa e sostegno in Terraferma. Proprio a Tessera - l’accento è sull’ultima “e” -, vicino all’aeroporto Marco Polo, stanno sorgendo il nuovo stadio e il nuovo palasport. In quella terra al confine tra barene e bonifiche, a pochi chilometri dai resti della romana Altino da dove partì la colonizzazione della Laguna, sono in fase di realizzazione due opere attese da almeno cinquant’anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venezia, lì dove la crisi di impianti non esiste: le case da sogno di calcio e basket

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