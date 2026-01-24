Gli impianti sportivi di Prato e provincia sono rimasti inattivi da circa 35 anni, risultando insufficienti e obsoleti per praticare sport di alto livello. Questa situazione mette a rischio la continuità delle attività sportive, in particolare nel settore del basket, che rischia di essere costretto all’esilio. La mancanza di strutture adeguate rappresenta una sfida per il mondo dello sport locale e per lo sviluppo dei giovani atleti.

Pochi, obsoleti e insufficienti per giocare sport di alto livello. In poche parole, questo è il quadro della situazione riguardante gli impianti di Prato e provincia. E non da oggi, purtroppo. "Siamo fermi agli anni Ottanta, salvo poche eccezioni", è la presa d'atto di un imprenditore come Manuele Lo Conte, che sta cercando di far invertire la rotta a un sistema che per ora si è arenato su mancate manutenzioni e grandi progetti mai effettivamente decollati. Da una parte c'è lo stadio che rischia di deprimere le buone intenzioni della nuova proprietà e dirigenza se non dovesse essere riportato a dimensioni più consone ad ambizioni e abitanti di città e provincia, dall'altra - per restare alle emergenze - a piscine (magari coperte, con un minimo di spazio per il pubblico e gestibili dal punto di vista economico, senza far ricorso a progetti faraonici che oltretutto non decollano) e palestre che possano consentire, al pari di quello che avviene per il calcio, un salto di qualità che negli sport da sala a Prato è sempre mancato nelle discipline di squadra più seguite: pallavolo e basket.

© Lanazione.it - Crisi impianti sportivi. Sono fermi da 35 anni. E il basket rischia l’esilio

