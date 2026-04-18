Usa-Cina scricchiola il cessate il fuoco commerciale E tornano le tensioni con Manjila

Da cms.ilmanifesto.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina continuano a mostrare segnali di tensione, nonostante la tregua commerciale ancora in atto. Mentre la visita prevista di un ex presidente in Cina è stata confermata, fonti ufficiali dalla Casa Bianca segnalano alcuni segnali di raffreddamento nei rapporti tra i due paesi. Intanto, le tensioni si riaccendono anche con un’altra regione, riaccendendo i timori di un peggioramento delle relazioni internazionali in ambito economico e diplomatico.

Manovre incrociate La Casa bianca conferma la visita di Trump a Pechino mentre annuncia possibili nuove sanzioni. In mare torna a infiammarsi intorno al banco di Scarborough la disputa territoriale con le Filippine. E fa discutere l'ok indonesiano ai sorvoli dei jet americani Manovre incrociate La Casa bianca conferma la visita di Trump a Pechino mentre annuncia possibili nuove sanzioni. In mare torna a infiammarsi intorno al banco di Scarborough la disputa territoriale con le Filippine. E fa discutere l'ok indonesiano ai sorvoli dei jet americani Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

usa cina scricchiola il cessate il fuoco commerciale e tornano le tensioni con manjila
© Cms.ilmanifesto.it - Usa-Cina, scricchiola il cessate il fuoco commerciale. E tornano le tensioni con Manjila

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Putin: «Violate le norme morali e di diritto». La Cina: «Cessate il fuoco». Nuova ondata di attacchi su Teheran: «Difese aeree distrutte». Larijani: «Vendetta contro Usa e Israele»

Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran. La Cina prospetta quattro punti per la soluzione del conflitto"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: I MAGA provano a prendersi l’America Latina con lo scudo di Trump; Teheran non crede al bluff americano, interrotti i colloqui a Islamabad.

USA-CINA/ Petrolio e soia Usa, navi di Pechino verso l’Iran: dove si è fermata la telefonata Trump-XiTrump e Xi Jinping si sono telefonati. Il presidente USA punta sul petrolio per condizionare la Cina. Che però aiuterebbe l’Iran con la sua tecnologia Per Trump, pronto a enfatizzare ogni propria ... ilsussidiario.net

Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel PacificoUn rapporto del Mitchell Institute avverte: l’Aeronautica militare americana dovrebbe acquistare almeno 300 caccia di sesta generazione F-47 e oltre 200 bombardieri stealth B-21 per contrastare la ... panorama.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.