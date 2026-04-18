Le relazioni tra Stati Uniti e Cina continuano a mostrare segnali di tensione, nonostante la tregua commerciale ancora in atto. Mentre la visita prevista di un ex presidente in Cina è stata confermata, fonti ufficiali dalla Casa Bianca segnalano alcuni segnali di raffreddamento nei rapporti tra i due paesi. Intanto, le tensioni si riaccendono anche con un’altra regione, riaccendendo i timori di un peggioramento delle relazioni internazionali in ambito economico e diplomatico.

Manovre incrociate La Casa bianca conferma la visita di Trump a Pechino mentre annuncia possibili nuove sanzioni. In mare torna a infiammarsi intorno al banco di Scarborough la disputa territoriale con le Filippine. E fa discutere l'ok indonesiano ai sorvoli dei jet americani Manovre incrociate La Casa bianca conferma la visita di Trump a Pechino mentre annuncia possibili nuove sanzioni. In mare torna a infiammarsi intorno al banco di Scarborough la disputa territoriale con le Filippine. E fa discutere l'ok indonesiano ai sorvoli dei jet americani Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Usa-Cina, scricchiola il cessate il fuoco commerciale. E tornano le tensioni con Manjila

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Putin: «Violate le norme morali e di diritto». La Cina: «Cessate il fuoco». Nuova ondata di attacchi su Teheran: «Difese aeree distrutte». Larijani: «Vendetta contro Usa e Israele»

Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran. La Cina prospetta quattro punti per la soluzione del conflitto"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: I MAGA provano a prendersi l’America Latina con lo scudo di Trump; Teheran non crede al bluff americano, interrotti i colloqui a Islamabad.

USA-CINA/ Petrolio e soia Usa, navi di Pechino verso l’Iran: dove si è fermata la telefonata Trump-XiTrump e Xi Jinping si sono telefonati. Il presidente USA punta sul petrolio per condizionare la Cina. Che però aiuterebbe l’Iran con la sua tecnologia Per Trump, pronto a enfatizzare ogni propria ... ilsussidiario.net

Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel PacificoUn rapporto del Mitchell Institute avverte: l’Aeronautica militare americana dovrebbe acquistare almeno 300 caccia di sesta generazione F-47 e oltre 200 bombardieri stealth B-21 per contrastare la ... panorama.it

Spazio, l’Europa è medaglia di bronzo dietro a Cina e Usa. E non di poco Il punto di Riccardo Leoni x.com

Trump annuncia il suo viaggio in Cina ma Xi Jinping non conferma. Cerchiamo di capirne di più con la nostra sinologa Giada Messetti #cina #xijinping #trump #usa #maga #pechino facebook