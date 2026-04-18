Uomo seduto su una panchina muore per un malore

Un uomo ha perso la vita questa mattina mentre era seduto su una panchina in via Ettore Cavalli a Lucera. Secondo quanto riferito, la causa del decesso sarebbe stata un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. Indagini sono in corso per accertare le circostanze del decesso.

Sarebbe stato un malore la causa del decesso di un uomo che questa mattina, sabato 18 aprile, si è spento mentre era seduto su una panchina di via Ettore Cavalli a Lucera. Quando un passante si è accorto che non respirava più, ha lanciato l'allarme. Arrivati a bordo di un'ambulanza del 118 e di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco Il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina nel parco del MilaneseUn uomo è stato trovato morto su una panchina del parco Travaglia, a Corsico (Milano). Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Polizia di Stato denuncia un uomo sorpreso in stato di ebrezza in possesso di un coltello; Torino, aggressione con machete in una pizzeria di corso Giulio Cesare; Lombardo: Sampdoria, a Pescara sarà un altro playout; Punta il taglierino contro un uomo, ma la vittima reagisce: arrestato il presunto rapinatore seriale di San Donato. “Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della bontà interiore”. @pileribruno x.com Il museo CORPUS si trova in Olanda, a Oegstgeest, a 45 km circa da Amsterdam. Questo singolare museo ha la forma di un gigantesco uomo seduto e rappresenta un’avventura unica e appassionante. Attraverso tecnologie all’avanguardia, effetti sonori, audi - facebook.com facebook