Uomo seduto su una panchina muore per un malore

Da foggiatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso la vita questa mattina mentre era seduto su una panchina in via Ettore Cavalli a Lucera. Secondo quanto riferito, la causa del decesso sarebbe stata un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. Indagini sono in corso per accertare le circostanze del decesso.

Sarebbe stato un malore la causa del decesso di un uomo che questa mattina, sabato 18 aprile, si è spento mentre era seduto su una panchina di via Ettore Cavalli a Lucera. Quando un passante si è accorto che non respirava più, ha lanciato l'allarme. Arrivati a bordo di un'ambulanza del 118 e di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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