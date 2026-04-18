Uomo abbandonato al Ruggi si segue la pista del caporalato La Cgil | Condanna a morte senza mandanti

Un uomo è stato trovato abbandonato all’ospedale Ruggi, con le prime ipotesi che puntano a un caso di caporalato. La Cgil commenta la vicenda affermando che si tratta di una condanna a morte senza mandanti, sottolineando che non si conosce ancora se l’uomo fosse impegnato nei campi o in altri settori. L’organizzazione sindacale evidenzia che una condizione di tale gravità si sviluppa nel tempo, frutto di settimane o mesi di sofferenze estreme.

"Non sappiamo ancora se quest'uomo fosse impegnato nei campi o in altri settori, ma sappiamo con certezza che nessuno dovrebbe ridursi in questo stato in una società civile, Una cancrena di tale gravità non insorge in poche ore: è il risultato di settimane, forse mesi, di sofferenze atroci patite.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Temi più discussi: Uomo abbandonato al pronto soccorso del Ruggi. FLAI CGIL: Individuare le responsabilità; Salerno, indiano di 36 anni in gravi condizioni abbandonato davanti al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi; 36ENNE INDIANO ABBANDONATO AL RUGGI, INDAGA LA POLIZIA; Indiano lasciato al pronto soccorso, Polizia al lavoro per la verità.

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