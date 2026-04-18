Agnese De Pasquale ha condiviso un video sui social che riguarda la sua relazione con Roberto Priolo. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i fan del programma, che hanno commentato le sue parole. La donna ha espresso alcune criticità legate alla crisi di coppia, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La situazione si inserisce nel contesto delle dinamiche di coppia spesso al centro delle narrazioni del programma televisivo.

Agnese De Pasquale ha pubblicato un video che ha lasciato parecchio perplessi i telespettatori di Uomini e Donne. L’ex dama del trono over lo ha fatto per chiarire pubblicamente la situazione con Roberto Priolo, che rischia di finire nonostante i due abbiamo promesso di sposarsi. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo. Sebastiano Mignosa dice addio a Simona e viene beccata con un’altra dama La crisi confermata da Agnese De Pasquale. Nei giorni scorsi, Agnese De Pasquale aveva già accennato a un periodo complicato con Roberto Priolo, rispondendo ad alcuni commenti su Instagram. Da quel momento, attorno alla coppia nata a Uomini e Donne si è acceso un forte dibattito.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: nuovo sfogo di Agnese De Pasquale sulla crisi con Roberto Priolo

Uomini e Donne, Trono Over - Il ritorno di Agnese e Roberto

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Quando si perde, si perde in due. " Agnese De Pasquale lo ha detto chiaro e tondo sui social, dopo settimane in cui si rincorrevano voci sulla crisi con Roberto Priolo. L’ex volto del Trono Over si è presa un momento per rispondere a chi la accusa di essere la - facebook.com facebook

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