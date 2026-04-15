Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Lo chiamavano Rock and Roll

Da giovedì arriva al cinema un nuovo film ogni settimana, incluso il titolo intitolato

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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