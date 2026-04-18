Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, i telespettatori assisteranno a un cambiamento di atteggiamento da parte di Micaela nei confronti di suo padre Maurizio. La scena si svolgerà nel corso di una sequenza che svelerà un nuovo punto di vista della ragazza nei confronti del genitore, portando a un ripensamento rispetto al rapporto tra i due. La trama si svilupperà con un colpo di scena che coinvolgerà i personaggi principali della soap.

Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole che nel corso delle prossime puntate assisteranno a un ripensamento di Micaela su papà Maurizio. Dopo Manuela, anche la gemella sarà disposta a dare al genitore un’altra chance. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Un Posto al sole: la rivelazione di Serena accende mille dubbi nelle gemelle Cirillo. La prima a incontrare Maurizio Imperiali sarà Serena, e il loro faccia a faccia sarà tutt’altro che facile. La giovane – che al contrario delle sorelle gemelle non è figlia di Maurizio – vorrà sapere i motivi che avranno portato l’uomo nel capoluogo partenopeo. In cambio però riceverà solo nuovi silenzi: l’uomo non sarà disposto a condividere con lei i suoi segreti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un Posto al sole, trame future: il ripensamento di Micaela su papà Maurizio

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