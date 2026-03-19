Un Posto al sole trame future | Niko sta per sposare Micaela e non Manuela Poggi scoprirà l’inganno?

Nella soap opera Un Posto al Sole, Niko si appresta a sposare Micaela e non Manuela, come si era ipotizzato in precedenza. Nel frattempo, Poggi scoprirà un inganno che riguarda la coppia. I fan sono in attesa di vedere se il lieto fine tra Niko Poggi e Manuela Cirillo si realizzerà o se ci saranno sorprese lungo il percorso.

Tutto sembra andare verso il lieto fine tra Niko Poggi e Manuela Cirillo, e i fans di Un Posto al Sole stanno già pregustando il momento in cui potranno respirare nell’aria il profumo di fiori d’arancio. Attenzione però, perché i l momento clou delle nozze ci riserverà una vera e propria “Cirillata”. Pronti a scopri re di cosa si tratta? Un Posto al sole, nuove puntate: arriva il giorno del “sì” tra Nico e Manuela. Tutto sembrerà davvero perfetto, Niko aspetterà l’amata all’altare circondato dagli amici e dai familiari, e la sposa avanzerà verso l’altare avvolta in un magnifico abito bianco. Ci sarà però qualcosa di stonto in questa scena,... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Un Posto al sole, trame future: Niko sta per sposare Micaela (e non Manuela). Poggi scoprirà l’inganno? Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni 1° gennaio: Micaela rovina il cenone a Manuela e NikoTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni al 27 marzo: Niko riuscirà a sposare Manuela? Una raccolta di contenuti su Un Posto al sole trame future Niko sta... Temi più discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 marzo 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo: Eduardo esulta dopo il colpo, Michele sfida Ferri; Un posto al sole - S30E6903 - Puntata del 11/03/2026 - Video; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026. Anticipazioni Un Posto al Sole 23 al 27 marzo 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 23 al 27 marzo. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Grillo tormenta Damiano, Alberto non smette di pensare ad AnnaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it Difficilmente quest’anno mangerò in un posto migliore di quello in cui sono stato pochi giorni fa. In questo ristorante ogni morso vi farà godere in un tripudio di sapori, se doveste chiedermi qual è il piatto che mi è piaciuto di più, onestamente non saprei rispon - facebook.com facebook Ma c'è un posto dove l'America ha già perso questa guerra: le redazioni dei giornali Usa. Ecco perché x.com