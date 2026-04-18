Un inno per il Duca di Gambettola | Betobahia lancia la nuova canzone del Carnevale

Il Carnevale di Gambettola si avvicina alla sua terza sfilata in notturna, prevista per domenica 19 a partire dalle 16. La manifestazione è caratterizzata da eventi e spettacoli lungo il percorso e coinvolge diverse formazioni artistiche. In questa occasione, è stata presentata una nuova canzone intitolata

Gambettola si prepara a vivere una domenica di festa con la terza sfilata in notturna del Carnevale, in programma domenica 19 a partire dalle 16.30. Protagonisti dell’evento saranno i grandi carri allegorici, pronti a sfilare per le vie del paese per contendersi il prestigioso titolo carnevalesco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it A Gambettola la sfilata dei carri per il 140° Carnevale Notizie correlate Il "Re" Davide Ricci e la colonna sonora di Betobahia: il Carnevale di Gambettola taglia il traguardo dei 140 anniPresenti lungo il percorso dei carri allegorici anche l'Amministrazione comunale e i rappresentanti dei carnevali tedeschi Si è svolta ieri... Da 36 anni passa l'estate in Brasile, Betobahia lancia due nuovi brani: "Carnevale valvola di sfogo"In occasione del Carnevale 2026, l'artista lancia due nuovi brani destinati a far ballare il pubblico italiano e brasiliano. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Un inno per il Duca di Gambettola: Betobahia lancia la nuova canzone del Carnevale. C’era una volta il duca Oddantonio. Urbino gli dedica l’inno alle sue radiciURBINOLa Festa del duca di Urbino torna alle origini, con iniziative in tutto il centro storico e la ricerca di quel carattere popolare che l’aveva contraddistinta fino alla pandemia. L’evento è in ... ilrestodelcarlino.it Melchiorre: «Il duca nasce dalla montagna e dai luoghi in cui vivo»L’autore racconta la genesi del romanzo candidato come unico italiano per l’International Booker Prize 2026: «Ho voluto sfatare la falsa retorica della montagna turistica» ... giornaledibrescia.it