Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano

Nella giornata di giovedì 16 aprile, un uomo di circa 40 anni, originario dell'est Europa, è stato trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Sollicciano. Si tratta del secondo caso di decesso in pochi giorni nello stesso istituto penitenziario. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie, che stanno indagando sulle cause del decesso.

Un altro detenuto morto a Sollicciano. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, originario dell'est Europa, che sarebbe stato trovato nella sua cella senza vita nella giornata di giovedì, 16 aprile. La notizia è stata data nella serata di ieri dal sito web di NovaRadio e confermata oggi a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Oltre quel muro: voci dal carcere di Sollicciano e Pisa Notizie correlate Sollicciano, morto il detenuto che aveva tentato il suicidio nel carcereNon ce l’ha fatta il detenuto di 29 anni che domenica scorsa ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Sollicciano. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano; Sollicciano, un morto e un tentativo di evasione; Un altro detenuto morto nel carcere di Sollicciano; Sollicciano nel caos | morto un detenuto e tentata fuga in 24 ore. Un altro detenuto morto a Sollicciano. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, originario dell'est Europa, che sarebbe stato trovato nella sua cella senza vita nella giornata di giovedì, 16 aprile. La notizia è stata data nella serata di ieri dal sito web di NovaRa facebook Carcere, in due tentano la fuga: sventata evasione a Sollicciano x.com