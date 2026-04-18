Ue Lofven Pse | L’ultradestra si può battere da Barcellona dimostriamo che un’alternativa è possibile

Il leader di un gruppo politico all’interno dell’Unione Europea ha dichiarato di essere ottimista riguardo alle possibilità di sconfiggere l’ultradestra. Ha aggiunto che dalla manifestazione a Barcellona si può dimostrare che esistono alternative praticabili e che, per farlo, è necessario un impegno costante. Ha citato John Fitzgerald Kennedy, sottolineando che il futuro viene conquistato attraverso il lavoro e gli sforzi di tutti.

“Io sono ottimista” sul futuro dei progressisti, l’ultradestra “può essere sconfitta”, ma “bisogna lavorare”, “come diceva John Fitzgerald Kennedy, il futuro non è un regalo, è una conquista”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse il presidente del Partito dei socialisti europei (Pse), Stefan Lofven, che insieme al premier spagnolo Pedro Sanchez ha dato impulso alla Global Progressive Mobilisation (Gpm), la prima riunione dei leader progressisti mondiali che è iniziata venerdì a Barcellona. Il summit è stato organizzato dal Pse, dall’Internazionale socialista e dall’Alleanza progressista. Il vertice organizzato con Pedro Sanchez. “Quando...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Lofven (Pse): “L’ultradestra si può battere, da Barcellona dimostriamo che un’alternativa è possibile” Notizie correlate Lofven (Pse): “Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come lui”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “è arrabbiato con tutti quelli che hanno un’opinione differente dalla sua”, si è “arrabbiato con il Papa... Leggi anche: La destra populista si può battere: i casi in Francia, Canada e le lezioni delle municipali 2026 che lo dimostrano Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lofven (Pse): Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come lui; Lofven Pse | Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come lui. Lofven (Pse): Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come luiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrabbiato con tutti quelli che hanno un'opinione differente dalla sua, si è arrabbiato con il Papa per aver ... lapresse.it