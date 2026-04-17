Il presidente degli Stati Uniti è stato descritto come arrabbiato con varie figure e gruppi, tra cui il Papa e il movimento Maga. La critica si concentra sul suo atteggiamento nei confronti di chi esprime opinioni diverse dalla sua, inclusa la leader di un paese europeo. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante di un partito politico europeo, che ha commentato anche le reazioni di altri leader internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “è arrabbiato con tutti quelli che hanno un’opinione differente dalla sua”, si è “arrabbiato con il Papa per aver detto che vuole la pace, e perfino con il movimento Maga”, che “lo ha contestato perché non ha fatto ciò che aveva promesso”. Lo ha detto a LaPresse il presidente del Partito dei socialisti europei (Pse), Stefan Lofven, rispondendo a una domanda sulle critiche avanzate dal tycoon alla premier Giorgia Meloni e al governo italiano. “Quello che è accaduto in Iran è stata una violazione del diritto internazionale, a nessuno piace il regime iraniano, ma è il diritto internazionale a dirti ciò che puoi fare o non fare”, ha aggiunto Lofven che nel corso dell’intervista ha parlato anche di altri temi come l’ultradestra in Europa, la sinistra in Italia e il rapporto tra Ue e Trump.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lofven (Pse): “Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come lui”

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