Mia Ceran conduce di nuovo TV Talk su Rai 3, trasmissione che va in onda ogni sabato alle 15 e si occupa di attualità televisiva. Questa settimana, tra gli ospiti sono presenti Pierpaolo Spollon, Patrizio Rispo e Lillo. Il programma è seguito da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

Mia Ceran torna, come ogni sabato, a presidiare il pomeriggio di Rai 3 con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’attualità televisiva in onda alle 15 con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. La nuova puntata si apre con l’analisi del racconto televisivo del conflitto in Iran, tra le dichiarazioni contraddittorie dei leader e le difficoltà dei media. Mia Ceran ne parlerà con Riccardo Iacona, Klaus Davi e Anna Bisogno. Con Iacona si affronterà anche il lavoro giornalistico di Presadiretta, tornata a raccontare da vicino la situazione nella Striscia di Gaza. Al centro della puntata anche il caso della ‘ famiglia nel bosco ‘, vicenda che da mesi divide opinione pubblica, politica e media. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk: Pierpaolo Spollon, Patrizio Rispo e Lillo tra gli ospiti

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