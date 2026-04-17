Oggi 17 aprile si disputano due anticipi di Serie A: a sfidarsi sono l'Inter e il Cagliari, mentre il Sassuolo affronta il Como. Le partite si giocano in serata e rappresentano due appuntamenti importanti del calendario calcistico di questa giornata. Le squadre si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 17 aprile. Inter e Como affilano le lame in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, nella quale ripartiranno dallo 0-0, ma ovviamente le sfide contro Cagliari e Sassuolo sono molto importanti per il raggiungimento dei rispettivi obbiettivi. In Serie B tiene banco Sampdoria-Monza mentre si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 17 aprile: la serata degli anticipi con Inter-Cagliari e Sassuolo-Como

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