Tuttosport | Al Maradona c’è Adl Si decide il futuro

Al stadio Maradona si è riunito il presidente della società calcistica, in vista di importanti decisioni sul futuro del club. La partita ha visto anche la presenza di un rappresentante della proprietà, mentre si discute del mantenimento del secondo posto in classifica e delle prossime mosse per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli delle decisioni prese durante l'incontro.

"> NAPOLI – Blindare il secondo posto e guardare avanti. Come racconta Tuttosport, la sfida tra Napoli e Lazio al Maradona ha un doppio significato: da un lato i tre punti fondamentali per tenere a distanza il Milan e avvicinare la qualificazione Champions, dall’altro un crocevia per il futuro di Antonio Conte. Il match si carica anche di emozioni, con il ritorno di Maurizio Sarri e di Pedro, protagonisti di un passato recente e vincente. Ma quando l’arbitro fischierà l’inizio, la Lazio tornerà ad essere un avversario scomodo, anche alla luce dei precedenti: è stata proprio la squadra biancoceleste l’ultima a vincere al Maradona, l’8 dicembre 2024, dando il via a una lunga imbattibilità casalinga del Napoli fatta di 26 risultati utili consecutivi, come evidenzia Tuttosport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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