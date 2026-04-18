Tutte le virtù della alghe | come mangiarle? Fresche o essiccate? I consigli della nutrizionista

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, le alghe sono passate da ingredient tipico delle cucine asiatiche a componente diffusa negli scaffali dei negozi di alimentari occidentali. La nutrizionista spiega come consumarle, sottolineando le differenze tra quelle fresche e quelle essiccate e offrendo consigli pratici su come inserirle nella dieta quotidiana. Sono sempre più frequenti le richieste di informazioni su questo alimento, che oggi si trova in molte varietà e preparazioni.

Assaporarle durante i pasti potrebbe presto diventare la normalità: le alghe stanno conquistando sempre più spazio nel mondo culinario grazie ai loro eccezionali benefici per la salute. Kombu reale, dulse, nori, clorella, klamath, spirulina.. Con le alghe commestibili i piatti potrebbero assumere vivaci tonalità verdi, marroni o rosse. "Sebbene non siano ampiamente consumate in Occidente, traggono enormi benefici dal loro ambiente, principalmente dall'acqua di mare", afferma la dottoressa Valentina Rimatori, nutrizionista di MioDottore. Scopriamo quali scegliere, e come integrarle nella nostra alimentazione quotidiana. Nel II e III secolo a.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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