La Tulip Mania, avvenuta nei Paesi Bassi tra il 1634 e il 1637, è considerata uno degli episodi più noti di speculazione finanziaria della storia. Durante questo periodo, i prezzi dei bulbi di tulipano raggiunsero valori molto elevati, creando una bolla speculativa che poi scoppiò bruscamente. Questo evento rappresenta un esempio storico di come le dinamiche di mercato possano portare a oscillazioni estreme nel valore delle risorse.

di Annamaria Spina L’episodio della , verificatosi nei Paesi Bassi nella prima metà del XVII secolo, costituisce uno snodo teorico fondamentale per comprendere la genesi dell’economia finanziaria moderna. Non si tratta solo di una bolla speculativa ante litteram, ma di un momento di rottura epistemologica. il passaggio da un’economia fondata su valori tangibili a un sistema in cui il prezzo incorpora aspettative, simboli e dinamiche collettive. In questo senso, la non rappresenta un “incidente”, bensì un’origine. Il tulipano, introdotto in Europa dall’Impero Ottomano, entra nel tessuto economico olandese come bene esotico, carico di valore estetico e culturale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tulip Mania: The First Market Crash!

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