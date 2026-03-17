Con Kimi è subito F1 mania

Dopo vent’anni, l’Italia torna a vincere in Formula 1 grazie a Kimi Antonelli, pilota diciannovenne della Mercedes. A Shanghai, Antonelli ha conquistato il suo primo Gran Premio, diventando il più giovane pilota nella storia delle corse. La sua vittoria ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati italiani, che ora seguono con attenzione il talento emergente.

Dopo due decenni, il Bel Paese torna sul gradino più alto del podio in un circuito di Formula 1. A farci sognare è Kimi Antonelli, pilota diciannovenne in capo alla Mercedes, che a Shanghai conquista il suo primo GP ed entra nella storia come il più giovane driver della storia dei circuiti. Ambassador di IWC, l’enfant prodige delle corse fa parte della meglio gioventù del paddock insieme a Gabriel Bortoleto (2004), Isack Hadjar (2004), Arvid Lindblad (2007) e Oliver Bearman (2005). Una generazione di promesse della velocità che crescono nel solco tracciato dai fratelli maggiori Charles Leclerc, Pierre Gasly, Max Verstappen e Sergio Pérez, che hanno ampiamente dimostrato di saper bilanciare impegno sportivo e attenzione a look e partnership stilose. 🔗 Leggi su Panorama.it

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