Trump calpesta le formiche ? Su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev – Il video

Il 18 aprile 2026, un video diffuso mostra il direttore di Agenzia Vista, durante un’intervista nello Studio Ovale, chiedere al presidente degli Stati Uniti se calpesta le formiche, in relazione a un incontro con la premier italiana avvenuto nell’aprile del 2025. La conversazione si svolge durante una puntata di

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 Nell’Aprile del 2025 il direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington ha chiesto al Presidente degli Stati Uniti se calpesta le formiche in occasione dell’incontro con Giorgia Meloni. La risposta di Trump su Camera con Vista. L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto dall'Agenzia Vista. Nella nuova puntata il difficile rapporto con gli Stati Uniti dopo lo scontro tra Trump e Papa Leone XIV e il posizionamento dell'Italia, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che vola a Parigi al vertice su Hormuz con Francia, Gran Bretagna e Germania.🔗 Leggi su Open.online

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