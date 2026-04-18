Nella partita contro il Cagliari, la squadra ha ottenuto una vittoria per 3-0. La vittoria rappresenta un momento importante nella gestione tecnica della squadra, con una modifica tattica che ha portato a un risultato netto. Questa vittoria ha segnato una svolta nella stagione, evidenziando un cambio di approccio da parte dell’allenatore. La squadra ha mostrato una maggiore reattività e organizzazione in campo rispetto alle partite precedenti.

La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Cagliari ha segnato un punto di svolta fondamentale nella gestione della squadra, evidenziando una capacità di reazione tattica che era mancata in altri momenti della stagione. Cristian Chivu, al termine dell’incontro, ha analizzato l’andamento del match sottolineando come la consapevolezza dell’importanza della sfida abbia guidato il gruppo verso un cambio di marcia decisivo durante il secondo tempo. L’evoluzione tattica tra difficoltà iniziali e intensità ritrovata. Il percorso della partita non è stato lineare, mostrando due volti distinti della formazione guidata da Chivu. Durante la prima frazione di gioco, infatti, si è registrata una certa fatica nel gestire il possesso palla, con ritmi che apparivano piuttosto bassi e una difficoltà strutturale nel far fluire il gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo 3-0: la svolta tattica di Chivu che cambia la stagione

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