Tre amici mi hanno ghostato | andate a quel paese voi e Rudolf Steiner!

Tre amici hanno smesso di rispondere ai messaggi senza fornire spiegazioni, lasciando un senso di abbandono. In un passaggio tratto da un racconto di Balzac, si cita come le amicizie rafforzate dalla sicurezza siano più durature rispetto all’amore. Quel passaggio fa parte del ciclo delle Illusioni perdute e si intitola Un grand’uomo di provincia a Parigi. La narrazione si concentra su temi di fiducia e perdita di contatti.

Ciò che rende le amicizie indissolubili e raddoppia il loro fascino è un sentimento che manca all’amore, la sicurezza – Honoré de Balzac Questa frase di Balzac appare in un racconto intitolato Un grand’uomo di provincia a Parigi che appartiene al ciclo delle Illusioni perdute. Illusioni perdute, appunto! Evidentemente il nostro amato Balzac non conosceva ancora lo strano fenomeno del ghosting. Ora voi sapete, immagino, che il ghosting è l’interruzione improvvisa di ogni comunicazione con un partner o amico senza dare spiegazioni, trasformando l’altro in un fantasma, e aggiungo io: trasformando anche se stesso in un fantasma. A me i fantasmi piacciono nei castelli, nell’amicizia no.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre amici mi hanno ghostato: andate a quel paese, voi e Rudolf Steiner! Notizie correlate Fabio Della Vida: “Sinner potrebbe mandare tutti a quel paese. Su Djokovic una cosa mi fa arrabbiare”Fabio Della Vida ai microfoni di Fanpage racconta le emozioni per i talenti azzurri e la grandezza di Djokovic, ma non risparmia stoccate sulla... “Mi dispiace per voi, ma..”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi riunisce i concorrenti a fine puntata e dall’annuncio: cos’hanno saputo nella casaÈ iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip con una prima serata che ha delineato subito i primi equilibri del gioco.