Travolto da una scarica di sassi | muore sul colpo a soli 37 anni

Nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, si è verificato un incidente mortale sulle montagne lombarde. Un uomo di 37 anni è stato colpito da una scarica di sassi e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul colpo. La vittima si trovava in una zona impervia, dove si sono verificati i fatti. La dinamica dell’evento è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un altro dramma si è consumato sulle montagne lombarde nella prima mattinata di oggi, sabato 18 aprile. Un uomo di 37 anni è morto durante un’escursione in quota.L’incidente è avvenuto nel territorio di Valbondione, in Val Seriana, a pochi chilometri dai confini della Valcamonica. Secondo le.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagna Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ? Travolto da una scarica di sassi: muore sul colpo a soli 37 anni - BresciaToday; Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagna; Valbondione: 37enne muore travolto da una scarica di sassi; Travolto dai massi sopra il lago di Coca: muore papà di 37 anni. Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una scarica di sassiUn alpinista di 37 anni, Evar Cortinovis di Gazzaniga, è morto nella mattinata di sabato 18 aprile, travolto da una frana a Valbondione. bergamonews.it Evar Cortinovis, giovane papà morto a 37 anni, travolto da una scarica di sassi in montagnaGazzaniga. Evar Cortinovis aveva 37 anni, una giovane moglie e un figlio piccolo, due anni da compiere. Nel 2023 si era sposato al rifugio Albani, in alta quota: una scelta tutt’altro che casuale, che ... bergamonews.it 38enne in bici travolto da una moto mentre attraversa: morto sul colpo facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com