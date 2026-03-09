Truffa a Roma | anziana in trappola arrestato il 46enne con 600 euro

A Roma, un’anziana è caduta in una trappola telefonica che ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni proveniente dalla Campania. L’uomo è stato fermato con 600 euro in contanti, sequestrati durante l’intervento. L’incidente si è verificato nel quartiere La Rustica, dove la donna ha reagito alla truffa in modo da favorire l’arresto.

Nel quartiere La Rustica di Roma, un’anziana ha trasformato una telefonata truffaldina in una trappola efficace, portando all’arresto immediato di un 46enne campano. L’uomo, che si spacciava per un ufficiale della Guardia di Finanza, è stato bloccato mentre cercava di ritirare 600 euro e gioielli d’oro richiesti come risarcimento fittizio. L’evento si è svolto lunedì 9 marzo 2026, dopo che la vittima aveva deciso di non cedere alle minacce del malvivente. Con l’aiuto della figlia presente nell’appartamento, l’anziana ha mantenuto il contatto telefonico per oltre mezz’ora, permettendo alle forze dell’ordine di circondare l’area residenziale. Il sospetto è stato fermato con il bottino ancora nelle mani, incriminato per tentata truffa aggravata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

