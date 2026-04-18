Tramvia da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti Gramsci Giovine Italia ed Europa
Da lunedì partiranno nuovi cantieri per la linea 3.2.1 del tram, che collega la zona di Bagno a Ripoli. I lavori interesseranno i viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa, con l’obiettivo di completare la sede tranviaria e installare l’armamento. La fase di avanzamento prevede la collaborazione di diverse squadre di operai e l’utilizzo di attrezzature specifiche lungo i viali coinvolti.
Nuova serie di cantieri in partenza per la linea 3.2.1 del tram per Bagno a Ripoli. La prossima settimana è in programma l’avanzamento dei lavori per il completamento della sede tranviaria e della posa dell’armamento nei viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa. Possibile un forte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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